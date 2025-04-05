Trump Etkisi: IPhone Fiyatları İki Katına Çıkabilir. ABD’de Uygulanan Yeni Gümrük Vergileri, Apple Ürünlerini Vuruyor. Iphone 16 Fiyatları 1.142 Dolara Yükselebilir. Türkiye’de En Ucuz Iphone 71 Bin 499 TL Olabilir. Apple Hisseleri Yüzde 9,42 Düştü. Analistler Fiyat Artışını Kaçınılmaz Görüyor

TRUMP’IN ÇİN’E UYGULADIĞI YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ İPHONE FİYATLARINI İKİYE KATLAYABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere getirdiği yeni gümrük vergileri, özellikle teknoloji sektöründe büyük dalgalanmalara yol açıyor. Uzmanlar, bu durumun en çok iPhone fiyatlarını etkileyeceğini ve bazı modellerin fiyatlarının neredeyse iki katına çıkabileceğini öngörüyor.

YÜZDE 54’LÜK GÜMRÜK VERGİSİ APPLE’I ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Çin’den ABD’ye yapılan ithalata uygulanan yüzde 54’lük ek gümrük vergisi, Apple’ı zor bir karar alma sürecine sokuyor. Şirket, ya maliyet artışını kendi karşılayarak kâr marjını düşürecek ya da bu yükü tüketiciye yansıtarak iPhone fiyatlarını rekor seviyelere çıkaracak. Rosenblatt Securities analistleri, bu yeni düzenlemenin iPhone fiyatlarını ortalama yüzde 43 artırabileceğini belirtiyor. En düşük senaryoda ise fiyat artışının yüzde 17 civarında olacağı tahmin ediliyor.

İPHONE 16 SERİSİNDE BEKLENEN FİYAT ARTIŞLARI

– **iPhone 16**: Şu anki 799 dolarlık başlangıç fiyatının 1.142 dolara yükselebileceği öngörülüyor.

– **iPhone 16 Pro Max**: 1TB depolamalı modelin fiyatı, 1.599 dolardan 2.300 dolara kadar çıkabiliyor.

TÜRKİYE’DEKİ İPHONE FİYATLARINA ETKİSİ

Türkiye’de iPhone fiyatları, ABD satış fiyatına yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT Bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklenerek belirleniyor. Kur dalgalanmaları da fiyatları etkileyen bir diğer faktör. Apple’ın geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki tüm ürünlerine zam yapması, olası yeni artışların boyutunu daha da kritik hale getiriyor.

EN PAHALI İPHONE 188 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

ABD’de yüzde 17’lik zam senaryosunda, 1TB’lık iPhone 16 Pro Max’in Türkiye fiyatı 131.999 TL’den 154.437 TL’ye yükselebilir. Eğer yüzde 43’lük artış gerçekleşirse, bu modelin fiyatı 188.758 TL’ye kadar çıkabiliyor.

EN UYGUN İPHONE MODELİ DE ZAMLARDAN NASİBİNİ ALACAK

Şu an 49.999 TL’den satılan en ucuz iPhone 16e modeli, yüzde 17’lik zamla 58.499 TL’ye, yüzde 43’lük artışla ise 71.499 TL’ye çıkabilir.

APPLE HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bu belirsizlik, Apple hisselerini de olumsuz etkiledi. Şirketin hisseleri, yüzde 9,42’lik bir düşüş kaydetti. Yatırımcılar, iPhone fiyatlarındaki olası artışların satışları ve şirketin gelirlerini nasıl etkileyeceği konusunda endişe duyuyor. Bazı analistler, Apple’ın bu kadar yüksek zam yapmayacağını savunurken, diğerleri ise gümrük vergilerinin kaçınılmaz sonucu olarak fiyatların artacağını vurguluyor.