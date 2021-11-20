Trump, eylemcileri öldüren ismi kutladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump, protestocuları öldüren Rittenhouse’u kutladı.

18 yaşındaki Rittenhouse, protestocuları 25 Ağustos 2020’de Wisconsin eyaletindeki Kenosha bölgesinin sokaklarında AR-15 tarzı bir taarruz tüfeğiyle vurmuş fakat olayın nefsi müdafaa olduğunu öne sürmüştü.

Eski ABD Başkanı Trump, sözcüsü Liz Harrington’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hakkında açılan tüm davalarda MASUM bulunduğu için Kyle Rittenhouse’u kutluyorum. Buna SUÇSUZ bulunma denir—Ve bu arada, bu da nefsi müdafaa değilse, hiçbir şey değildir!” dedi.

Trump, polisin Jacob Blake’i vurmasıyla kıvılcımlanan toplumsal kargaşa sırasında oluşan hasarı görmek için Eylül 2020’de şehri ziyaret etmişti.

Jüri, 4 gün boyunca suçlamaları tartıştıktan sonra cuma öğleden sonra kararını verdi.

Joe Biden, sansasyonel davanın sonucunun “kendisi dahil birçok Amerikalıyı öfkeli ve endişeli hissettireceğini fakat jürinin kararının kabullenilmesi gerektiğini” onaylarken, Amerikalıları da “görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye” çağırdı.

18 yaşındaki Rittenhouse, mahkemeden özgür bir kişi olarak çıkacağını öğrendiğinde kontrolsüzce titremeye başladı, dizleri boşaldı ve koltuğuna çöktü.