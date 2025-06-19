Trump, Faizleri 2,5 Puan Düşürmeli

TRUMP’IN FAİZ ORANLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının ‘2,5 puan daha düşük’ olması gerektiğini dile getirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a eleştirilerde bulundu. Trump, “‘Çok geç’ Jerome Powell, ülkemize yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Gerçekten hükümetteki en aptal ve en yıkıcı kişilerden biri ve Fed Yönetim Kurulu da suç ortağı” ifadelerini kullandı.

FAİZ İNDİRİMLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Trump, Avrupa’da 10 kez faiz indirimi yapıldığını, ABD’de ise bu durumun yaşanmadığını vurguladı. “Faiz oranı 2,5 puan daha düşük olmalı ve Biden’ın tüm kısa vadeli borçlarından milyarlarca dolar tasarruf etmeliyiz” diyerek önerisini açıkladı. Ülkedeki enflasyon seviyesinin düşük olduğunu belirten Trump, Powell’ı ‘Amerika’nın utancı’ olarak nitelendirdi.