Trump, Fed Başkanı’nı Eleştirdi. Piyasalarda Dalgalanma Yaşandı. Kripto Para Yükselişte

Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a faiz oranlarını düşürmesi yönünde yeniden eleştirilerde bulunması finans piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Hisse senetlerindeki düşüş ve ABD dolarının değer kaybetmesi, yatırımcıların risk algısını olumsuz etkiledi. Kripto piyasaları ise bu süreçte olumlu bir seyir izleyerek yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etti. ABD genelindeki hisse senedi endeksleri, 21 Nisan’ı kayıpla kapatarak önemli oranda değer yitirdi. Piyasa raporlarına göre, S&P 500 yüzde 2,4, teknoloji odaklı Nasdaq yüzde 2,5 ve Dow Jones yüzde 2,5 (yaklaşık 1.000 puan) değer kaybetti. Özellikle teknoloji hisselerindeki düşüş, Nasdaq’ın yılbaşından bu yana neredeyse yüzde 18 gerilemesine neden oldu. Bu kayıplar, Trump ile Powell arasındaki gerilimin artması ve gelecekteki ticaret tarifeleriyle ilgili endişelerin yükselmesi ile ilişkilendiriliyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE ELEŞTİRİLERİ

Trump, 21 Nisan’da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Faiz oranlarında ‘önleyici kesintiler’ birçok kişi tarafından talep ediliyor. Enerji maliyetleri çok düştü, gıda fiyatları önemli ölçüde geriledi ve neredeyse enflasyon yok.” şeklinde ifadelere yer verdi. Başkan Trump, Powell’ın yüzde 4,5 seviyelerinde tuttuğu faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini yineleyerek, mevcut durumun ekonomik toparlanmayı zayıflattığını savundu. Powell ise Trump’ın ticaret tarifelerinin enflasyonu artırarak büyümeyi yavaşlatıp stagflasyona sebep olabileceği uyarısında bulundu. Trump, Powell’a yönelik bu eleştirilere “Merkez bankası başkanını kovma” çağrısı yaparak, kararların “yeterince hızlı alınmadığını” öne sürdü.

FAİZ POLİTİKASI VE DOLAR PİYASASI

Analistlerin öngörülerine bakıldığında, Fed’in 7 Mayıs’taki toplantısında faiz oranları konusunda bekle-gör politikası izlenmesi bekleniyor. Faiz piyasası değerlendirmelerinde ise potansiyel bir faiz indirimi ihtimalinin yüzde 13 civarında olduğu görülüyor. Dolar da bu gelişmelerden etkilenerek, önde gelen para birimleri karşısındaki değerini kaybetti. Doların gücünü ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY) yılbaşından bu yana yüzde 10’dan fazla geriledi. Piyasa gözlemcileri, pek çok kurumun borçlarını ödemek için daha düşük bir dolar seviyesine ihtiyaç duyduğunu belirterek, küresel likidite akışının bu durumu desteklediğini ifade ediyor.

KRİPTO PAZARINDA İYİMSER GÖRÜNTÜ

Kripto para piyasasında ise Bitcoin, 22 Nisan’da son dört haftanın en yüksek seviyesi olan 88 bin 500 dolara yükselerek olumlu bir tablo oluşturdu. Piyasa analistleri, mevcut küresel belirsizlik ortamında Bitcoin ve diğer dijital varlıkların direnç gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca, yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesinin kripto paralara olan talebi artırdığı vurgulanıyor.