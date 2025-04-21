Trump, Fed’i Eleştirdi, Ekonomi Yavaşlayabilir

TRUMP’IN FAİZ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını indirmemesi durumunda ekonomide yavaşlama olabileceğini ifade etti. Trump, Truth Social sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Powell’ı eleştirdi. “Önleyici indirimler” talebinin birçok kişi tarafından dile getirildiğini belirten Trump, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, birçok “şey”in aşağı yönlü hareket ederken “neredeyse hiç enflasyon olmadığını” kaydetti.

GAZİ VE GIDA FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞLER

Trump, “Bu maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse olamaz, ama çok geç kalan, büyük bir ezik, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir.” şeklinde konuştu. Avrupa’nın 7 kez faiz indirimine gittiğini hatırlatan Trump, “Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden’a, ardından Kamala’ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca geçen hafta da Powell’ı faiz oranını indirmede “geç kalmakla” suçlamıştı.

İRAN İLE MÜZAKERELER VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Trump, İran ile devam eden nükleer müzakerelere yönelik olarak da “İran’la iyi görüşmeler yaptık.” ifadesini kullandı. ABD’nin, İran ile geçen hafta sonu Roma’da Umman aracılığıyla görüştüğünü ve iki tarafın görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladığını belirtti. Ayrıca, Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik çabalarını değerlendirirken “Bu hafta anlaşma için şansa sahibiz.” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günü; Ukrayna, Birleşik Krallık, Fransa ve ABD’nin katılımıyla barış müzakereleri gerçekleştireceğini duyurdu.