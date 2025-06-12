Trump, Fed’i Kovmayacağını Duyurdu

TRUMP’IN POWELL’A YAKLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını yeterince düşürmediği gerekçesiyle eleştirdiği Federal Reserve (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma düşüncesinde olmadığını ifade etti. Beyaz Saray’da gerçekleşen bir etkinlikte konuşan Trump, Powell’ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini belirtti. “Yalan haberler, ‘Onu kovarsan çok kötü olur’ diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım” şeklinde açıklama yaptı.

ENFLASYON VERİLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

Ayrıca, açıklanan yeni enflasyon verilerinin olumlu olduğunu vurguladı ve enflasyonu düşürdüklerini dile getirdi. Trump, “Diyelim ki, bir yıl sonra enflasyon oldu, artır faizleri, benim için sorun değil. Ben varım. Seni arayan ben olurum. Bunun için de çok geç kalacaktır ama artır faizleri” dedi. Devamında, mevcut durum geçiş sürecinde olduğundan yüksek faiz oranlarının gereksiz olduğunu belirtti. “Eğer enflasyon yükselirse, faiz oranlarını artırmana karşı değilim ama şu an düşüşteyiz ve borçlanmaya gidiyoruz, bir şeyleri zorlamam gerekebilir” ifadeleriyle durum değerlendirmesi yaptı.