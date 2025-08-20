Trump, Fed Üyesi Cook’u İstifaya Çağırdı

TRUMP’IN İSTİFA TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Yönetim kurulu üyesi Lisa Cook’un istifasını istedi. Trump’ın bu çağrısı, ABD Federal Konut Finans Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Cook’un ipotek sözleşmeleriyle ilgili “yanlış beyan” iddialarını Adalet Bakanlığı’na aktarmasının ardından gündeme geldi. Bloomberg’in ulaştığı mektuba göre, Pulte, Adalet Bakanı Pam Bondi ve diğer yetkililere hitaben yazdığı yazıda, Cook’un hem Michigan hem de Georgia’da iki farklı konut için aynı anda “birincil ikametgah” şartıyla ipotek aldığını belirtti. Bu durumun ipotek dolandırıcılığı kapsamında olabileceği iddia edildi.

SUÇLAMALAR VE BELGELER

Belgeler, ayrıca Georgia’daki konutun kısa bir süre sonra kiralık olarak listelendiği iddiasını da içeriyor. Şu an için Cook’a yönelik resmi bir suçlama yöneltilmiş değil. Adalet Bakanlığı ve Federal Rezerv, konu hakkında yorum yapmazken, Cook’un iddialara karşı bir yanıt vermediği gözlemlendi. Trump yönetimi, son dönemlerde Demokrat isimlere yönelik benzer ipotek dolandırıcılığı soruşturmalarını gündeme taşımıştı. California Senatörü Adam Schiff ve New York Başsavcısı Letitia James de bu bağlamda hedef olan isimlerden bazıları.

COOK’UN GÖREVİ VE GELECEĞİ

Lisa Cook, 2022 yılında ABD Başkanı Joe Biden tarafından Federal Rezerv yönetim kuruluna atanmıştı. Bu atama ile kurumun tarihinde görev alan ilk siyahi kadın olma unvanını kazanmıştı. Cook’un görev süresinin 2038 yılında dolacağı belirtilirken, geleceği, Adalet Bakanlığı’nın alacağı kararlarla şekillenecek.