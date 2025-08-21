Trump, Fed Üyesi Cook’un İstifasını İstedi

TRUMP’IN İSTİFA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Yönetim kurulu üyesi Lisa Cook’un istifasını istedi. Bu talep, ABD Federal Konut Finans Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin Cook’un ipotek sözleşmeleriyle ilgili “yanlış beyan” iddialarını Adalet Bakanlığı’na iletmesinin ardından geldi. Bloomberg’in elde ettiği mektuba göre Pulte, Adalet Bakanı Pam Bondi ve diğer yetkililere yazdığı yazıda, Cook’un hem Michigan hem de Georgia’da iki farklı konut için aynı anda “birincil ikametgah” şartıyla ipotek aldığını ve bu durumun ipotek dolandırıcılığı kapsamına girebileceğini öne sürdü. Ayrıca belgelerde Georgia’daki konutun kısa süre içinde kiralık olarak listelendiği iddiası da yer aldı. Henüz resmi bir suçlama yöneltilmiş değil. Adalet Bakanlığı ve Fed, konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmazken, Cook da iddialara yanıt vermedi. Trump yönetimi, son dönemlerde Demokrat isimlere yönelik benzer ipotek dolandırıcılığı soruşturmalarını gündeme taşımıştı. California Senatörü Adam Schiff ve New York Başsavcısı Letitia James de bu bağlamda hedef alınmış durumda. Cook, 2022’de ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed yönetim kuruluna atanarak bu kurumda görev yapan ilk siyahi kadın olmuştu. Görev süresi 2038’de dolacak olan Cook’un geleceği, Adalet Bakanlığı’nın atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek.

COOK’UN AÇIKLAMASI

Cook, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın istifa çağrısının ardından bir açıklama yaptı. Cook, Pulte’nin kendisini Fed’e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğuna dikkat çekerek, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” şeklinde ifade etti. Cook, Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını belirtti ve bu nedenle meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak amacıyla doğru bilgileri topladığını vurguladı.