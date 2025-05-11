Trump, Filistin Devletini Taniyacak Mi?

TRUMP’IN ORTA DOĞU ZİYARETİ VE MERAK UYANDIRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu ziyaretine ilişkin “büyük bir açıklama yapacağı” iddiaları kamuoyunda merak oluşturuyor. Ancak Jerusalem Post’un haberine göre bu merak, Trump’ın açıklaması konusunu daha da ilginç kılıyor. Gazeteye göre Trump, İsrail’e gerçekleştireceği ziyareti iptal ederek Suudi Arabistan’a gitmeden önce Filistin devletini tanıyacak. Haberde, “körfezden isimsiz bir siyasi kaynağa” atıfta bulunularak, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile arasının bozularak, Filistin hükümetini resmen tanıyacağı belirtiliyor.

FİLİSTİN DEVLETİ AÇIKLAMASI VE KÖRFEZ ZİRVESİ

Trump, Suudi Arabistan’da düzenlenecek körfez zirvesi için bu ülkeye yapacağı ilk ziyaret sırasında önemli bir açıklama yapmayı planlıyor. Riyad’da gerçekleştirilecek bu zirve, aynı başlıkla yapılacak ikinci toplantı olacak. Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşme sırasında bu toplantıyı vurgulayarak “çok önemli bir açıklama” yapacağını ifade etti. Zirveye tüm körfez ülkelerinin liderleri katılacak, ancak Kral Selman bin Abdülaziz’in sağlık durumu nedeniyle bu toplantıda bulunmayacağı aktarılıyor. Jerusalem Post’a konuşan eski bir Körfez diplomatı, “Başkan Donald Trump, Filistin Devleti’ne dair bir açıklama yapacak ve Hamas’ın olmadığı bir devletin kurulmasına yönelik Amerikan tanımasını ilan edecek” dedi. Aynı kaynak, “Bu açıklama gerçekleşirse Ortadoğu’daki güç dengelerini değiştirecek en önemli karar olur” ifadelerini kullandı.

ABD BÜYÜKELÇİSİ HUCKABEE’NİN YORUMU

Ancak ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bu ürünlerin kesinlikle yanlış olduğunu sosyal medya platformu X’te paylaştığı bir gönderide dile getirdi. Huckabee, “İsrail’in ABD’den daha büyük bir dostu yok” dedi ve “Jerusalem Post’un bu kimliği belirsiz “kaynaktan” daha iyi kaynaklara ihtiyacı var. 4 yaşındaki torunum Teddy daha güvenilir” ifadelerini ekledi. Bununla birlikte Huckabee, verdiği röportajda Trump ve Netanyahu arasında bazı anlaşmazlıkların yaşandığını ancak her ikisinin de hala birbirlerini sevdiğini belirtti. Huckabee, “Trump hala İsrail’i seviyor” diyerek durumu netleştirdi.