Trump, Film Endüstrisine Destek Olacak

TRUMP’IN FİLM ENDÜSTRİSİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, film endüstrisiyle bir araya geleceğini belirterek, endüstriye zarar vermek yerine yardım etmek istediğini ifade ediyor. Trump, Beyaz Saray’da gerçekleşen bir etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu. Film endüstrisine uygulanacak gümrük vergileri hakkında sorulan bir soruya yanıt verirken, ABD’nin film endüstrisinin diğer ülkeler tarafından yok edildiğini belirtti. Ayrıca, “Los Angeles’ta olduğu gibi vali son derece beceriksiz bir adam. Hollywood’un elinden alınmasına izin verdi. Hollywood bu işi pek yapmıyor.” diyerek kalitenin düşüklüğüne vurgu yaptı.

YARDIM ETMEK İSTİYOR

Trump, sektöre zarar vermek istemediğini ve tam tersine yardım etmeyi arzuladığını vurguluyor. Yabancı ülkeler tarafından sağlanan finansmana dikkat çekerek, “Sektörle bir araya geleceğiz. Bu durumdan memnun olduklarından emin olmak istiyorum çünkü hepimiz istihdamla ilgileniyoruz.” şeklinde konuştu. Amerikalıların film endüstrisini yeniden ülkeye kazandırmak istediğini belirtti ve bu sektördeki istihdamın önemini vurguladı.

YABANCI FİLMLERE GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabında Amerika’daki film endüstrisinin hızla “öldüğünü” iddia etti. Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD’den uzaklaştırmak için teşvik sağladığını belirten Trump, bu durumu ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü ifade etti. “Bu nedenle Ticaret Bakanlığına ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum.” ifadelerini kullanarak, filmlerin artık Amerika’da yapılmasını istediklerini dile getirdi.