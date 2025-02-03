Trump: Gazze Ateşkesi İçin Garanti Yok

TRUMP’IN ATEŞKES AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Gazze’deki ateşkesin süregeldiğine dair bir soru üzerine, “Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine ilişkin bir garantimiz yok.” diyor.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞME PLANI

Trump, gelecekteki planları arasında İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir görüşme yapmayı da düşünüyor. Başbakan ile hangi konular üzerinde duracağı ise henüz netleşmiş değil. Bu görüşmenin detayları ilerleyen günlerde açıklanabilir.