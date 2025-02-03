More
Gündem

Trump: Gazze Ateşkesi İçin Garanti Yok

trump-gazze-ateskesi-icin-garanti-yok

TRUMP’IN ATEŞKES AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Gazze’deki ateşkesin süregeldiğine dair bir soru üzerine, “Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine ilişkin bir garantimiz yok.” diyor.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞME PLANI

Trump, gelecekteki planları arasında İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir görüşme yapmayı da düşünüyor. Başbakan ile hangi konular üzerinde duracağı ise henüz netleşmiş değil. Bu görüşmenin detayları ilerleyen günlerde açıklanabilir.

ÖNEMLİ

Gündem

Kritik Atama Kararları Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yeni atamaları duyurdu. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş, AFAD Başkanı ise Ali Hamza Pehlivan oldu.
Gündem

Güran Davasında İtirazlar: Cezaya Tepki

Narin Güran cinayeti davasında, cesedi sakladığını kabul eden Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 aylık ceza için Diyarbakır Barosu ve savcılık istinafa başvurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.