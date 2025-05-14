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Trump, Gazze’deki Umut İçin Çalışıyor

ABD’NİN ORTA DOĞU ZİRVESİNE VURGU

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyareti sırasında Riyad’da gerçekleştirilen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) – ABD Zirvesi’nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, “Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye’ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu onlara yeni bir başlangıç için fırsat verecek. Bu yaptırımlar çok güçlü ve yıkıcıydı” şeklinde ifade etti.

GELİŞMELERDEN UUUYIELDSİZ KRİTİK BİR FIRSAT

Trump, ayrıca Muhammed bin Selman ile ve Türkiye’deki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin ardından, Suriye’deki yaptırımların kaldırılmasının bu liderlere önemli bir fırsat sunacağını belirtti. “Bu onlara bir şans vereceğini çok güçlü bir şekilde hissettik, bu onur bana ait oldu” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DEKİ DURUM VE UMUT

Gazze’deki mevcut duruma da değinen Trump, “Yönetimim ve bu bölgedeki pek çok kişi, Gazze’deki Filistin halkının güven ve onurlu bir geleceğe sahip olması yönündeki umudunu paylaşmaktadır” dedi. Bu sözler, bölgenin barışçıl bir geleceği için atılan adımların önemini yansıtıyor.

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