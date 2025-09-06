Trump, Gazze Üzerine Hamas’la Müzakere Yürütüyor

YOĞUN MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazze ile alakalı bir soru üzerine, “Hamas’la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak dedik.” dedi.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI GÜNDEMDE

Trump, müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunu gündeme getirdiklerini kaydederken, “Ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşünüyoruz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bu açıklamalar, bölgedeki gelişmelerin seyrine ilişkin önemli ipuçları taşıyor.