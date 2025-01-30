Trump: Gazze’ye 50 Milyon Dolarlık Fon Durduruldu

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Salı günü gerçekleşen basın brifinginde Elon Musk önderliğindeki Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) ve Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin (OBM) “Gazze’deki prezervatifleri finanse etmek için vergi mükelleflerinin yaklaşık 50 milyon dolarının [ülke] dışına çıktığını tespit ettiğini” aktardı.

TRUMP’IN İFADELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Leavitt’ın ifadelerini yineledi. Trump, basın toplantısında “Hamas’a kondom verilmesi için Gazze’ye gönderilen 50 milyon dolar tespit ettik ve durdurduk. Bunları bomba yapmak için kullandılar” dedi.

HAMAS’IN STRATEJİSİ

Ayrıca, Hamas’ın İsrail’e karşı prezervatifleri bomba taşıyan balonlar olarak kullandığı öne sürüldü. Jerusalem Post gazetesi 2020 yılında yayınladığı bir haberde, Hamas’ın rüzgârın İsrail’in güneyine taşıyacağı patlayıcı balonlar oluşturmak için çok sayıda prezervatif kullandığını ve bunun sonucunda okul bahçeleri, tarım alanları ve otoyollarda alarm durumlarına yol açtığını bildirmişti. Ancak bu iddialara dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.