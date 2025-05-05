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Trump, Gazze’ye Gıda Yardımında Bulunacak

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN GAZZE’YE YARDIM SÖZÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki halkın gıdaya erişiminde yardım sağlayacaklarını açıkladı. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtlayan Trump, Gazze’deki halkın gıdaya ulaşmakta ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtti.

HAMAS ENGELİ

Trump, “Gazze halkının, gıdaya erişmelerine yardım edeceğiz. Hamas, bunu imkansız hale getiriyor, çünkü getirilen her şeyi alıyorlar fakat Gazze halkına yardım edeceğiz, Hamas tarafından çok kötü muamele görüyorlar” dedi. Gazze halkının zor durumda olduğunu vurguladı ve gerektiğinde destek sağlayacaklarını ifade etti.

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