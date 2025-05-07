Trump, Gazze’ye Vali Atamayı Düşünüyor

TRUMP’IN GAZZE ÜZERİNE SÖYLEMLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik bazı açıklamaları geniş bir tepki topluyor. Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını savunan Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde.” ifadesiyle dikkat çekti. Gazzelileri yerinden etmeye yönelik düşüncelerinden sürekli bahseden Trump, şimdi yeni bir söylemle gündeme geldi. Al Arabiya, Trump’ın Gazze’ye yeni bir vali atama planına dair detaylara ulaşmış durumda.

GEÇİCİ YÖNETİM KURMA PLANI

Beş kaynak, ABD ve İsrail’in savaş sonrası Gazze’de geçici bir yönetim kurma üzerine görüşmeler yaptığını bildirdi. Kaynaklar, “üst düzey” istişarelerin, Gazze Şeridi’nin “askerden arındırılıp istikrara kavuşana ve işleyen bir Filistin yönetimi ortaya çıkana” kadar, ABD yetkilisinin liderliğinde geçiş hükümeti kurulmasına odaklandığını belirtti.

GÖRÜŞMELERİN ÖN AŞAMADA OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Kaynaklar, henüz ön aşamada olan görüşmelerin, ABD liderliğindeki böyle bir yönetimin görev süresine ilişkin belirli bir takvim ortaya koymadığını, bunun yerel duruma bağlı olabileceğini ifade etti.

YARDIM VE GÜVENLİ KORİDOR ÖNERİLERİ GELİYOR

Çarşamba günü El Arabiya’dan gelen bilgilere göre, ABD’nin baskısıyla Gazze’ye yönelik yeni bir önerinin önümüzdeki saatlerde şekilleneceği duyuruldu. Bu önerinin, Gazze’de güvenli koridorların oluşturulması ve yardımların dağıtılmasına yönelik özel noktaların açılmasını içereceği bilgisi doğrulandı.

TRUMP’IN ZİYARETİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR HIZLANIYOR

El Arabiya kaynakları, arabulucuların, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde Gazze’ye ilişkin yeni öneriyi nihai hale getirmeyi amaçladığını bildirdi.