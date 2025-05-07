Trump, Gazze’ye Vali Atayacak

TRUMP’IN GAZZE İLE İLGİLİ EYLEMLERİ TARTIŞMA YARATIYOR

Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik bazı açıklamaları büyük bir tepki topluyor. Gazzelilerin geri dönmesi konusunun büyük bir hata olacağını savunan Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde.” şeklinde ifadelerde bulunmuş ve bu sözleri ile eleştirileri üzerine çekmişti. Gazzelileri yerinden etme planlarından her ortamda bahseden Trump, bu kez dikkat çekici yeni bir söylem ile gündemde.

GEÇİCİ YÖNETİM KURMA GÖRÜŞMELERİ

Al Arabiya, Trump’ın Gazze’ye yeni bir vali atayacağına dair gelişmelere yer verdi. 5 yakın kaynağın sağladığı bilgilere göre, ABD ve İsrail, savaş sonrası Gazze’de geçici bir yönetim oluşturma konusunda görüşmeler yapıyor. Kaynaklar, “üst düzey” istişarelerin Gazze Şeridi’nin “askerden arındırılıp istikrara kavuşmasına” kadar Gazze’yi denetleyecek bir ABD yetkilisinin önderliğinde bir geçiş hükümeti kurulmasına odaklandığını aktardı.

GÖRÜŞMELERİN DURUMU VE ZAMANLAMASI

Henüz ön aşamada olan bu görüşmelerin, ABD liderliğindeki yönetimin görev süresine dair kesin bir takvim belirlemediği, bunun sahadaki duruma bağlı olacağını gösterdiği belirtildi.

ÖNERİLER VE GÜVENLİ KORİDORLAR

Çarşamba günü El Arabiya’dan gelen bilgilere göre, ABD’nin baskısı ile Gazze’ye yönelik yeni bir önerinin önümüzdeki saatlerde netleşeceği ifade edildi. Bu öneride, Gazze’de güvenli koridorların açılması ve yardımların dağıtılacağı özel noktaların oluşturulmasının da yer aldığı belirtildi.

TRUMP’IN ZİYARETİ ÖNCESİNDE SON HAZIRLIKLAR YAPILACAK

El Arabiya’nın kaynakları, arabulucuların ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde Gazze’ye ilişkin yeni öneriyi son haline getirmeyi amaçladığını duyurdu.