Trump, Gazze’ye Vali Atayacak

TRUMP’IN GAZZE YORUMLARI TEPKİ ÇEKİYOR

Donald Trump’ın Gazze’ye dair bazı ifadeleri, ciddi bir tartışma yaratıyor. Gazzelilerin geri dönmesinin büyük bir hata olacağı iddiasında bulunan Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde.” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle eleştirilerin hedefi oldu. Trump, Gazzelileri yerinden etme planlarından sürekli söz ederken, bu sefer farklı bir söylemle gündeme geldi. Al Arabiya, Trump’ın Gazze’ye yeni bir vali atamasıyla ilgili detayları duyurdu.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULACAK

Konuya dair beş kaynağın aktardıkları doğrultusunda, ABD ve İsrail, savaş sonrasında Gazze’de geçici bir yönetim kurma konusunda müzakere ediyor. Kaynaklar, “üst düzey” istişarelerin, Gazze Şeridi’nin “askerden arındırılıp istikrara kavuşana ve işleyen bir Filistin yönetimi ortaya çıkana” kadar Gazze’yi denetleyecek bir ABD yetkilisinin liderliğinde kurulan bir geçiş hükümetine odaklandığını belirtti.

SÜREÇ HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

Beş kaynak, görüşmelerin henüz ön aşamada olduğunu ve ABD liderliğindeki böyle bir yönetimin görev süresi için belirli bir takvim bulunmadığını, bunun sahadaki duruma bağlı olacağını aktardı.

YENİ ÖNERİLER GÜNDEME GELİYOR

Çarşamba günü El Arabiya’nın kaynakları, ABD’nin baskısıyla Gazze’ye dair yeni bir önerinin önümüzdeki saatlerde şekilleneceğini bildirdi. Bu öneride, Gazze’de güvenli koridorların açılması ve yardım dağıtımı için özel noktaların oluşturulması yer alacak.

TRUMP’IN ZİYARETİ ÖNCESİ HAZIRLIK YAPILIYOR

El Arabiya kaynakları, arabulucuların, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde Gazze’ye yönelik yeni öneriyi nihai hale getirmeyi hedeflediklerini bilgisine yer verdi.