trump-gazze-ye-vali-atayacak

TRUMP’IN GAZZE SÖYLEMLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik bazı açıklamaları geniş yankı buluyor. Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını savunan Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde.” şeklinde bir ifade kullanarak eleştirilerin odağı haline geldi. Gazzelileri yerinden etmeye yönelik planlarından katıldığı her platformda bahseden Trump, şimdi yeni bir söylemle gündeme geldi.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULACAK

Al Arabiya’nın aktardığına göre, Trump’ın Gazze’ye yeni bir vali atayacağına yönelik detaylar ortaya çıktı. Konuyla ilgili 5 yakın kaynağın sağladığı bilgilere göre, ABD ve İsrail, savaş sonrasında Gazze’de geçici bir yönetim oluşturma konusunda görüşmelerde bulunuyor. Kaynaklar, “üst düzey” istişarelerin, Gazze Şeridi’nin “askerden arındırılıp istikrara kavuşana ve işleyen bir Filistin yönetimi ortaya çıkana” kadar Gazze’yi denetleyecek bir ABD yetkilisinin başkanlığında geçiş hükümeti kurulmasına odaklandığını belirtiyor.

GÖRÜŞMELERİN AŞAMASI

Kaynaklar, henüz ön aşamada olan görüşmelerin, ABD liderliğindeki bir yönetimin görev süresine dair belirli bir takvim sunmadığını, bunun sahadaki duruma bağlı olduğunu ifade etti. Çarşamba günü El Arabiya kaynakları, ABD’nin baskısıyla Gazze’ye ilişkin yeni bir önerinin önümüzdeki saatlerde planlanacağını bildirdi. Bu öneride, Gazze’de güvenli koridorların açılması ve yardımların dağıtılacağı özel noktaların oluşturulmasının da yer alacağı doğrulandı.

TRUMP’IN ZİYARETİ ÖNCESİ ÖNERİLER GÜNDEME GELECEK

El Arabiya kaynakları, arabulucuların, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde Gazze’ye dair yeni bir öneriyi nihai hale getirmek için çaba gösterdiğini duyurdu.