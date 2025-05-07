Trump, Gazze’ye Vali Atayacak

TRUMP’IN GAZZE ÜZERİNDEN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR TEPKİ ÇEKİYOR

Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik bazı açıklamaları, geniş bir yankı uyandırıyor. Trump, Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin ciddi bir hata olacağını belirtirken, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde.” şeklinde ifadeler kullandı ve bu durum eleştirilerin artmasına yol açtı. Trump, Gazzelileri yerinden etmeye yönelik planlarından sıkça bahsetmesine rağmen, bu sefer yeni bir söylemle gündeme geldi. Al Arabiya, Trump’ın Gazze’ye yeni bir vali atamayı planladığını duyurdu.

ABD VE İSRAİL’DEN GEÇİCİ YENİ YÖNETİM PLANLARI

Konuya dair 5 farklı kaynaktan elde edilen bilgilere göre, ABD ve İsrail, savaştan sonra Gazze’de geçici bir yönetim kurma üzerinde görüşmeler yapıyor. Kaynaklar, “üst düzey” görüşmelerin, Gazze Şeridi’nin “askerden arındırılıp istikrara kavuşana ve işleyen bir Filistin yönetimi ortaya çıkana” kadar bir ABD yetkilisinin liderliğinde geçiş hükümeti kurulmasına odaklandığını aktardı.

GÖRÜŞMELERİN AŞAMASI VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Beş kaynak, henüz ön aşamada olan bu müzakerelerin, ABD liderliğindeki yönetimin görev süresine dair kesin bir takvim belirlenmediğini, bu sürecin sahadaki duruma bağlı şekilde gelişeceğini açıkladı.

GÜVENLİ KORİDORLAR VE YARDIM NOKTALARI

El Arabiya’dan alınan bilgilere göre, çarşamba günü ABD’nin kurduğu baskı sonucunda Gazze’ye ilişkin yeni bir önerinin hazırlanacağı bildiriliyor. Bu öneride, Gazze’de güvenli koridorların oluşturulmasının ve yardımların dağıtılması için özel noktaların açılmasının da yer alacağı belirtiliyor.

TRUMP’IN ZİYARETİ ÖNCESİNDE SON DÜZENLEMELER

El Arabiya kaynakları, arabulucuların, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde Gazze ile ilgili yeni önerinin nihai şeklinin verilmesi için çalışmalar yaptığını duyurdu.