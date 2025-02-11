Trump: Gazze’yi ABD Sahiplenmeye Kararlı

İSRAİL BAŞBAKANI’NIN BEYAZ SARAY ZİYARETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’da ağırlanması sırasında, ABD Başkanı Donald Trump “Gazze Şeridi’ni ele geçirme ve Filistinlileri bölgeden çıkarma” planını duyuruyor. Tüm dünyanın tepkisini göz ardı eden Trump, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Gazze’yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlı olduğunu ve Ortadoğu’daki diğer ülkelerin bölgeyi geliştirmeye yardımcı olabileceğini” ifade ediyor.

GAZZE YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Başkanlık uçağında gazetecilere açıklamada bulunan Trump, “Gazze’yi büyük bir gayrimenkul sahası olarak düşünün. ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde onu geliştirecek” diye belirtiyor. Gazze’nin yeniden inşası sürecinde “Ortadoğu’daki diğer devletlere bölümler halinde verilebileceğini” de vurgulayan Trump, “Başkaları bizim himayemizde bunu yapabilir” diyor. Trump, inşa edilen bölgelerde “dünyanın her yerinden gelen insanların yaşayabileceğini” de kaydediyor.

FİLİSTİNLİLERİN GAZZE’YE DÖNÜŞ HAKKI YOK

ABD Başkanı, ateşkes anlaşması çerçevesinde cumartesi günü serbest bırakılan üç İsrailli rehine hakkında, “Rehineler Holokost’tan kurtulanlara benziyorlardı. Korkunç durumdaydılar. Bir anlaşmamız olduğunu biliyorum ama bir noktada sabrımızı kaybedeceğiz” açıklamasında bulunuyor. Filistinlilerin Gazze’ye dönme hakkına sahip olmadığını belirten Trump, “Dünyanın beş, altı yerinde onlar için yerleşimler olacak,” diyor. Trump, “Beş olabilir, altı olabilir, iki olabilir. Ancak bulundukları yerden biraz uzakta, tüm bu tehlikenin olduğu yerde güvenli topluluklar inşa edeceğiz,” ifadelerini kullanıyor.