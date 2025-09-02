Trump, Gemide 11 Kişi Öldü Dedi

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Karayipler’in güneyinde, Venezuela’dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Trump, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki bu gemiye yönelik saldırıya dair detayları, ABD merkezli Truth Social hesabından açıkladı. Saldırının, Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı gerçekleştirildiğini ifade eden Trump, bu operasyonda ABD kuvvetlerinin herhangi bir zarar görmediğini de belirtti.

BASIN TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRMELER

Beyaz Saray’da Uzay Komutanlığı ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Trump, saldırıya yönelik soruya “Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela’dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik.” sözleriyle cevap verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Başkan’ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela’dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler’de ölümcül saldırı düzenledi.” ifadelerine yer verdi.

ABD’NİN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE POLİTİKASI

Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele adına ordunun daha fazla etkin kullanılmasını talimatını vermişti. ABD hükümeti, 8 Ağustos’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesi konusunda bilgi sağlayanlara biçilen ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükseltmişti. Maduro, uzun süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olan “Cartel de los Soles”in lideri olarak öne çıkıyor. ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz’da “Cartel de los Soles”i “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımlamıştı.

ASKERİ HAREKAT TAHMİNLERİ VE MADURO’NUN YANITI

Trump’ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun yola çıktığı belirtildi. Maduro, 18 Ağustos’ta ABD’nin olası müdahalesine ilişkin verdiği açıklamada, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır.” sözleriyle yanıt verdi.