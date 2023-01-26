Trump geri dönüyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesapları yeniden aktif hale geliyor.

Facebook ve Instagram’ın çatı kuruluşu Meta, 2021 yılındaki Kongre baskınının ardından hesapları kapatılan Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesaplarını yeniden aktif hale getirecek.

Meta’nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, Trump’a ait hesapların gelecek hafta yeniden kullanıma açılacağını duyurdu.

Clegg ayrıca -2024 yılındaki başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan- Trump’ın, her bir platform kuralı ihlalinde 2 yıla kadar hesap askıya alma yaptırımına maruz kalacağını ifade etti.

Eski Başkan’ın söz konusu platformlara dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Facebook, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınından bir gün sonra Trump’ın hesabını kapatmıştı.