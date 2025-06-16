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Trump, Göçmen Sınır Dışı Çabalarını Vurguladı

GÖÇMEN POLİTİKALARINA YENİ BİR DAHA GÜNDEMDİ

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere yönelik sınır dışı ve gözaltı işlemlerinin artırılması konusunu gündemine aldı. Trump, Los Angeles başta olmak üzere büyük şehirlerde göçmen politikalarına karşı yapılan gösterilere yanıt olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) “tarihte düzensiz göçmenlere yönelik en büyük toplu sınır dışı operasyonunu” gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Hiçbir şey bizi görevimizi yapmaktan alıkoyamaz” dedi.

SINIR DIŞI OPERASYONLARI ARTACAK

Los Angeles, Chicago ve New York gibi kentlerde düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı ve gözaltı çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayan Trump, federal hükümetin düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için gereken çabalarını sürdüreceğini bildirdi.

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