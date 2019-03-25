Trump’tan skandal karar!

ABD Başkanı Trump, skandal bir kararın altına daha imzasını attı.

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Trump, bir çok ülkenin tepkisine çeken bir kararnameyi daha imzaladı.

Bu karara Türkiye’den de peş peşe tepkiler geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, “Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini ABD’nin resmen tanıdığını” ilan eden başkanlık kararına imza attı.

Beyaz Saray’da bir araya gelen Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Gazze’yi hedef alan saldırıları ve Golan Tepeleri konusunda canlı yayında açıklamalarda bulundu.

ABD’nin “İsrail’in kendini koruma hakkını koruyacağını” vurgulayan Trump, “Gelecekteki muhtemel bir barış anlaşması, İsrail’in kendini Suriye’den, İran’dan ve diğer bölgesel tehditlerden koruma ihtiyacını göz önünde bulundurmalı.” ifadesini kullandı.

Trump, İsrail’in Gazze’yi hedef alan saldırılarının “kendini savunma” anlamında haklı olduğunu savundu ve Netanyahu’ya bu konuda tam destek verdiklerini söyledi.