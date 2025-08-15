Trump: Görüşmenin Başarısız Olma İhtimali 25%

TRUMP’IN PUTİN GÖRÜŞMESİNE YAKLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin başarısız olma olasılığının yüzde 25 olduğunu dile getiriyor. Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada görüşmeyi bir “satranç oyunu” olarak tanımladı ve Putin’in Rusya-Ukrayna çatışması konusunda anlaşmaya varma amacı taşdığına inandığını ifade etti.

OLUMLU İLERLEME BEKLENTİSİ

Trump, iki liderin yapacağı görüşmede olumlu bir ilerleme sağlanabilirse, bu durumun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de katılabileceği ikinci bir toplantı için zemin oluşturacağını belirtti. Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada ise Putin’e, Ukrayna ile devam eden çatışmayı sona erdirmek için ateşkes kabul etmemesi halinde “çok ağır sonuçlarla” karşılaşacağı konusunda uyarıda bulundu.

GÖRÜŞME TARİHİ VE YERİ

Putin ve Trump arasındaki bu önemli görüşme, cuma günü Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleşecek. Her iki tarafın da görüşmeden beklentileri ve çıkabilecek olası sonuçlar, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyor.