Trump, Guaido ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuelalı muhalif lider Guaido ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray, Donald Trump’ın Venezuela’nın demokrasisini yeniden kazanmak için verdiği mücadeleye güçlü desteğini pekiştirmek için Juan Guaido’yu aradığı belirtildi.

İki liderin düzenli olarak görüşmek için mutabık kaldıkları ifade edildi.

Juan Guaido ise Trump’ın, “Demokratik çabalarınıza tam destek veriyoruz. Venezuela’ya insani yardımlar ulaştırılması çabalarına bağlıyız” dediğini açıkladı.

Venezuela’daki siyasi kriz, ABD Başkanı Trump’in Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasıyla başlamıştı.

Başta ABD olmak üzere Amerika kıtasındaki birçok ülke Guaido’yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak kabul ediyor.

TRT