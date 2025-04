Trump, Gümrük Vergilerini Savundu

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİNE YÖNELİK SAVUNMASI

ABD Başkanı Trump, Washington’da düzenlenen Cumhuriyetçi Parti’nin yemekli toplantısında ek gümrük vergilerini savundu. Trump, ülkelerin kendisiyle anlaşma yapmak için, “poposunu öptüğünü” ifade etti. “Bu ülkeler arıyor, popomu öpüyor, bir anlaşma yapmak için can atıyorlar. ‘Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapmamıza izin verin, her şeyi yaparım, her şeyi yaparım efendim’ diyor,” şeklinde açıklamada bulundu.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Cumhuriyetçi Parti içinden yükselen vergi politikalarına yönelik eleştirilere karşı doğrudan cevap veren Trump, iş insanı Elon Musk ile gümrük vergilerini durdurma konusunu görüştüğünü aktardı. Ayrıca, Wall Street’teki önemli destekçilerinden Bill Ackman, vergilerin 90 gün süreyle askıya alınması çağrısında bulundu ve bu vergilerin dünyayı “ekonomik bir nükleer kışa” sürükleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Trump, gümrük tarifeleri sayesinde ABD’nin günlük 2 milyar dolar kazandığını iddia etti ve Japonya ile Güney Kore’nin bir anlaşma yapmak için ABD’ye heyet gönderdiğini belirtti.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN ETKİSİ

Trump, 2 Nisan’da imzaladığı kararla 185 ülkeye ek gümrük vergileri getirdi. Bununla birlikte, Çin’e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 104’e kadar yükseldiğini ifade etti. Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 50’lik ek vergiyle birlikte, önceki yüzde 34’lük oran büyük bir artış gösterdi. ABD’nin gümrük vergisi politikası, Asya borsalarını hareketlendirdi ancak ABD borsasında ciddi bir düşüş yaşandı. Trump, ABD’nin gümrük vergisi uyguladığı ülkeler arasında Çin, Vietnam, Tayland ve Japonya’nın bulunduğunu belirtti; bazı ülkelere ise yüzde 10 gümrük vergisi getirildiğini açıkladı. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor.