Trump, Gümrük Vergisini Yüzde 50’ye Çıkardı

GÜMRÜK VERGİLERİNDE YENİ ARTIŞ

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacağını açıkladı. Trump, bu uygulamanın 4 Haziran’dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Gümrük vergileriyle ilgili yaptığı bu duyuru, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ÇELİK VE ALÜMİNYUM SEKTÖRÜNE DESTEK

Trump, kendi Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik bu vergi artışını duyurdu. Bu kararı almanın kendisi için “büyük bir onur” olduğunu vurgulayan Trump, ABD çelik ve alüminyum sektörlerinin son derece güçlü bir şekilde geri döndüğünü kaydetti. “Bu karar, muhteşem çelik ve alüminyum işçilerimiz için bir başka büyük ve harika haber olacak” diyerek bu değişikliğin getireceği olumlu etkileri dile getirdi.

ÖNCEKİ GÜMRÜK VERGİLERİ

Trump daha önce, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin başkanlık kararnamelerini imzalamıştı. Söz konusu tarifeler, 12 Mart’ta yürürlüğe girmişti. Bu yeni artış, ABD’nin ulusal üretim gücünü artırmayı amaçlıyor.