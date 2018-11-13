Trump, Halkbank için talimat verecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Halkbank için yeni talimat vereceğini duyurdu.

Erdoğan, “Trump (Halkbank için)‘Ben döner dönmez talimatı vereceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum, niye bu kadar uzadı’ dedi” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dünya Savaşı’nı bitiren ateşkesin 100. Yıldönümü törenleri için gittiği Fransa’nın başkenti Paris’ten dönüşünde, kendisini izleyen gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Halkbank için yeni talimat vereceğini kaydetti.

‘NİYE BU KADAR UZADI?’

Erdoğan şöyle konuştu: “Daha önceki telefon görüşmemizden sonra Sayın Trump, 24 saat içinde Hazine Maliye Bakanı’na talimatı verdi ve bakan da bizim Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Bey’i aradı. Bu konunun halli ile ilgili olarak neler yapılabileceği konusunu görüştüler. Fakat daha sonra farklı bir gelişme olunca, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey Sayın Pompeo ile görüştü. Washington’dan New York’a kaydırılması söz konusuydu. Ben dün akşam söyleyince Trump, ‘Ben döner dönmez talimatı vereceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum, niye bu kadar uzadı’ dedi.”

HABERTURK