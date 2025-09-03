Haberler

Trump, Hamas’a 20 Rehineleri Geri Ver

TRUMP’IN HAMAS’A YAPTIĞI ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Hamas’a önemli bir çağrı yaptı. Trump, örgütten yalnızca bir kısım rehineyi değil, 20 rehinenin tamamını serbest bırakmasını talep etti. “Hamas’a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin” diyen Trump, gelişmelerin hızlandıracağı uyarısında bulundu. “İşler hızla değişecek ve bitecektir” ifadelerini kullandı.

HAMAS MENSUPLARINA MESAJ

Bu çağrı, Trump’ın uluslararası alandaki durumu etkileyen hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle rehine durumları hakkında uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek, Trump’ın stratejileri arasında yer alıyor.

Çanakkale’de 5 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişiden 5'i tutuklandı; toplamda 420 gram esrar, 225 gram sentetik uyuşturucu ve 62 gram metamfetamin yakalandı.
Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Göreve Başladı

Fatma Ceren Yazgan, Hollanda'da Kral Willem Alexander'e güven mektubu sunarak Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak göreve başladı ve törende büyükelçilik personeliyle fotoğraf çektirdi.

