Trump, Hamas’a 20 Rehineleri Geri Ver

TRUMP’IN HAMAS’A YAPTIĞI ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Hamas’a önemli bir çağrı yaptı. Trump, örgütten yalnızca bir kısım rehineyi değil, 20 rehinenin tamamını serbest bırakmasını talep etti. “Hamas’a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin” diyen Trump, gelişmelerin hızlandıracağı uyarısında bulundu. “İşler hızla değişecek ve bitecektir” ifadelerini kullandı.

HAMAS MENSUPLARINA MESAJ

Bu çağrı, Trump’ın uluslararası alandaki durumu etkileyen hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle rehine durumları hakkında uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek, Trump’ın stratejileri arasında yer alıyor.