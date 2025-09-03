Trump, Hamas’a Rehineleri Serbest Bırakmasını Söyleyin

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN HAMAS’A ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Filistinli Hamas grubuna Gazze’de tutulan rehineleri derhal serbest bırakması konusunda bir çağrı yaptı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden “Hamas’a derhal 20 rehinenin tamamını (2, 5 veya 7 değil!) geri vermesini söyleyin, işler hızla değişecek. Son bulacak!” ifadelerini kullandı. Ancak başkan, rehinelerin serbest bırakılması halinde hangi önlemleri alacağı ya da hangi “son”dan bahsettiği hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

HAMAS’IN SALDIRISI VE REHİNELER

Hamas, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e yönelik bir sınır ötesi saldırı gerçekleştirdi ve bu olay sonucunda yaklaşık 250 rehineyi Gazze’ye götürdü. Tel Aviv yönetimi, Gazze’de 20’si hayatta olmak üzere toplam 50 İsrailli rehinenin bulunduğu tahmininde bulunuyor. Diğer yandan, insan hakları toplulukları, İsrail hapishanelerinde 10.800’den fazla Filistinlinin işkence, açlık ve tıbbi ihmal altında tutulduğunu bildiriyor.

İSRAİL’İN ASKERİ HAREKATI

İsrail, Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de yaklaşık 64.000 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Bu askeri operasyon, bölgenin ciddi bir kıtlık ile karşı karşıya kalmasına ve harabe haline gelmesine neden oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle tutuklama emri çıkardı. Ayrıca, İsrail, bu savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda bir soykırım davasıyla karşı karşıya kalmış durumda.

ATEŞKES GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ

İsrail’in Mart ayında ateşkesi bozmasından bu yana, ateşkes sağlama çabalarının uluslararası alanda başarısız olduğu belirtiliyor. Gelişmelerle ilgili ayrıntılar ise ilerleyen dönemlerde paylaşılacak.