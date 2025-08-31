Trump, Hamas’ı Yenmek İçin Baskı Yapıyor

TRUMP’IN BASKISI VE NETANYAHU’NUN İHTİYAÇLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ı yenilgiye uğratma konusunda Tel Aviv yönetimine baskı yapıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, bu nedenle Gazze’nin işgali konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump, Hamas’ı yenmek için Tel Aviv’e baskı uygularken, Netanyahu’nun “Gazze’yi işgal etme ya da İsrail’in şartlarıyla Hamas’la anlaşmaya varma” isteğinin bu durumda önemli bir rolü bulunuyor. Trump, İsrail’in Hamas’ı neden bir an önce yenilgiye uğratmadığını anlamakta zorluk çekiyor.

İŞGALİN SÜRESİ VE ASKERİ GÖRÜŞLER

Habere göre, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’nin işgalinin aralık ayı sonuna kadar sona ereceğini iddia ediyor. Ancak, İsrailli askeri yetkililer, Trump’ın Gazze’deki durumu izlerken İsrail’e verdiği desteğin değişebileceğini düşünüyor. Bu değişiklik, Gazze’nin işgali tamamlanmadan Trump’ın çatışmaları durdurmasına neden olabiliyor.

NETANYAHU’NUN ŞARTLARI VE HAMAS’IN DURUMU

İsrail ordusu, Gazze’nin işgali sonrasında bile Hamas’ın teslim olma ve İsrail’le üzerinde anlaşacağı şartları kabul etme olasılığının düşük olduğunu değerlendiriyor. Netanyahu, 10 Ağustos’ta kapsamlı bir anlaşma için sunduğu şartları şöyle sıralamıştı: “Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze’nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze’nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Gazze’de Hamas ile Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil yönetim kurulması.”