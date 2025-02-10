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Trump, Harry İçin Dalga Geçti: Sınır Dışı Yok

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TRUMP’IN MEGHAN MARKLE YORUMU

Amerikan New York Post gazetesine konuşan Trump, Sussex Dükü Prens Harry’nin eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları bulunduğunu ifade etti ve kendisini sınır dışı etmek istemediğini belirtti.

PRENS HARRY’NİN DAVA SÜRECİ

Harry’nin eşi Meghan Markle için “O korkunç biri” ifadesini kullanan Trump, “Bence zavallı Harry kontrol ediliyor” dedi. Prens Harry, Ocak 2023’te yayımlanan anı kitabında daha önce uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Bu durumun ardından Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, Prens Harry’nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na dava açtı. ABD vize başvurularında uyuşturucu kullanımının başvuruları reddedebileceği biliniyor.

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