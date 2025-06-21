Trump, Harvard İle Mücadele Ediyor

HARVARD ÜNİVERSİTESİ İLE MÜZAKERELER YÜRÜTÜLÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile devam eden sorunları çözmek amacıyla müzakerelere başlandığını ve önümüzdeki hafta üniversite yönetimiyle bir anlaşmanın sağlanmasının mümkün olduğunu duyurdu. Harvard Üniversitesi’nin kampüsünde düzenlenen Filistin’e destek gösterileri ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarının federal hükümetin hedefinde yer aldığını belirtti.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİYLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ

Trump, konuya ilişkin olarak sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, üniversitenin müzakerelerde oldukça yapıcı bir tutum sergilediğini vurguladı. “Harvard ile yakın iş birliği içindeyiz ve önümüzdeki hafta bir anlaşma duyurulması büyük olasılık” ifadesini kullandı. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bunun oldukça tarihi bir gelişme olacağını ve ülke için çok olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirdi.