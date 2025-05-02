Trump, Harvard’ın Vergi Muafiyetini Kaldıracağını Duyurdu!

HARVARD ÜNİVERSİTESİ İLE TRUMP YÖNETİMİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK DEVAM EDİYOR

Kampüsünde Filistin’e destek gösterileri düzenleyen ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık programlarını sürdürdüğü gerekçesiyle federal hükümetin hedefi haline gelen Harvard Üniversitesi ile Trump yönetimi arasında süregelen bir çatışma var. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Harvard’ın vergi muafiyetini kaldıracağız. Hak ettikleri bu!” sözleriyle durumu dile getirdi. Ancak bu muafiyetin nasıl ve ne zaman kaldırılacağına ilişkin spesifik bir bilgi vermedi.

FONLARIN DONDUĞU TEHNİDİ

Trump yönetimi, Harvard’ın da içinde bulunduğu birçok üniversiteye yönelik, özellikle Filistin destekçisi kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık programlarını bahane ederek federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu. Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından dağıtılan 8,7 milyar doları aşan hibenin “sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla” soruşturma başlattığını duyurdu. Harvard Üniversitesi ise Trump’ın “üniversitede reform” konusundaki taleplerini kabul etmeyeceğini belirtti.

DAVA AÇILDI VE FONLAR DONDURULDU

Harvard Üniversitesi’nin profesörleri, Trump yönetiminin üniversiteye sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açtı. Trump yönetimi bunun üzerine, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi. ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirmeye aldığını bildirdi.

VERGİ MUAFİYETİ STATÜSÜNÜN ŞARTLARI

ABD’de 1909 yılında yürürlüğe giren Gelir Yasası çerçevesinde, “tamamen dini, hayır veya eğitim amaçlı” faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu yararına hizmet etmeyi sürdürebilmeleri amacıyla vergiden muaf tutuluyor. IRS, bu kapsamda üniversitelerden kilise ve vakıflara kadar yaklaşık 2 milyon kuruluşa “vergi muafiyeti statüsü” tanıdı. Vergi muafiyeti statüsü olan bu kuruluşlar, federal gelir vergisi ödemekten muaf olurken, yapılan bağışlar da vergi indirimi olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte, yöneticilere usulsüz ödeme yapmak, seçim dönemlerinde siyasi adayları desteklemek ya da hayır amaçlı ticari faaliyet yürütmek gibi sebeplerle bu kuruluşlar “vergi muafiyeti statüsünü” kaybedebiliyor.