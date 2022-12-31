Trump hiç vergi ödememiş

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski Başkanı Donald Trump’ın 2020’de hiç vergi ödemediği ortaya çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi’nin ilgili komitesi, eski Başkan Donald Trump’ın 6 yıllık vergi kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Temsilciler Meclisi’nin 2015 ve 2020 yılları arasını kapsayan raporuna göre, Trump bu yıllar arasında, ticari kayıplar nedeniyle çok az vergi ödedi veya hiç ödemedi.

Raporda Trump’ın başkanlık görevindeki son 2 yılında zorunlu olan denetimleri gerçekleştirmediği de ortaya koyuldu. Temsilciler Meclisi’nin Yollar ve Araçlar Komitesi üyeleri, Trump’ın başkanlık görevini kötüye kullandığını öne sürdü.

BAŞKANLIK DÖNEMİNDE İNCELENMESİNİ REDDETMİŞTİ

Temsilciler Meclisi Komitesi’nin vergi beyannamalerini incelemesi, her siyasi parti başkanı için geçerli olan bir gelenek. Ancak Trump, başkanlık döneminin son üç yılında bu incelemeye girmeyi reddetmişti.

Trump vergi beyannamelerinin yayınlanmasından sonra, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siyasi bölünmenin derinleşeceğini iddia etti.Eski Başkan, Demokratların her şeyi kendisine karşı silah olarak kullandığını belirtti.

Yeni yılla birlikte Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluk Cumhuriyetçilere geçecek. Bu nedenle raporların değişimden kısa süre önce açıklanması dikkat çekti.

Donald Trump, geçen ay 2024’teki başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmuştu.