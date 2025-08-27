Trump, Hindistan’a Gümrük Tarifelerini Artırdı

GÜMRÜK TARİFELERİ ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’dan yapılan ithalata uygulanan gümrük tarifelerini iki katına çıkardı. Bu karar, bugünden itibaren geçerli olmaya başladı. Dünyanın en büyük iki demokrasisi arasındaki ticaret ve siyasi ilişkilerde gerilim yaratan bu yeni düzenleme, Trump yönetiminin Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını gerekçe göstererek %25 ek ceza vergisi getirmesiyle gerçekleşti. Sonuç olarak, giysi, mücevher, ayakkabı, mobilya ve kimyasallar gibi pek çok üründe toplam vergi oranı %50’ye kadar yükseldi ve bu seviyeler, ABD’nin Brezilya ve Çin’e uyguladığı sert tarife oranlarıyla aynı düzeye ulaştı.

İHRACAT VE İSTİHDAM RİSKLERİ

Bu vergi artışları, Hindistan’ın ABD’ye yaptığı yılda 87 milyar doları bulan ihracatının yaklaşık yarısını etkileme potansiyeline sahip. Binlerce küçük işletme ve işçinin olumsuz etkilenmesi beklenirken, Modi hükümeti, ihracatçılara mali destek sağlanacağını ve Çin, Latin Amerika ile Orta Doğu gibi alternatif piyasalara yönelmeleri için teşvik verileceğini duyurdu. Öte yandan, ABD Gümrük ve Sınır Koruma idaresi, bu karar öncesi yola çıkan Hint malları için üç haftalık bir istisna oluşturdu. Bu mallar, 17 Eylül’e kadar eski tarife oranlarına tabi olarak ABD’ye girebilecek.

MÜZAKERE AŞAMASINDAKİ SORUNLAR

Washington ile Yeni Delhi arasındaki müzakerelerde beş turda da bir sonuca ulaşılamadı. Hindistan, ABD’nin tarifeleri %15 seviyesinde tutma beklentisi içindeydi. Ancak iki taraf, süreçteki başarısızlığı “yanlış siyasi hesaplar” ve “kaçırılan sinyaller” ile izah etti. 2024 yılı itibarıyla ABD’nin Hindistan ile mal ticaretinin 129 milyar dolara ulaşması öngörülmekte ve Washington’un ticaret açığının 45,8 milyar dolar olması beklenmekte. Tarifelerin kalıcı hale gelmesi durumunda, Hindistan’ın “Çin’e alternatif üretim üssü” olma iddiası tehlikeye girebilir.

GÜVENLİK ORTAKLIĞI SÜRDÜRÜLÜYOR

Tarifelerin iki ülke arasındaki ekonomik gerginliği artırdığı görülse de, güvenlik işbirliği üzerinde yapılan vurgular devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hindistan Dışişleri Bakanlığı, aynı gün yaptıkları açıklamalarda, “ilişkilerin derinliğini ve genişliğini artırma kararlılığını” yineledi. İki taraf ayrıca, Avustralya ve Japonya ile birlikte yer aldıkları Quad ittifakına olan bağlılıklarını doğruladı.