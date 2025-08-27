Trump, Hindistan’a Gümrük Tarifelerini İkiye Katladı

GÜMRÜK TARİFELERİNDE ARTIRIM

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’dan ithalata uygulanan gümrük tarifelerini iki katına çıkardı. Bu karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi ve dünyanın en büyük iki demokrasisi arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerde tansiyonu artırdı. Trump yönetimi, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını gerekçe göstererek %25 ek ceza vergisi uygulamaya koydu. Böylelikle, giysi, mücevher, ayakkabı, mobilya ve kimyasallar gibi birçok ürün için toplam vergi oranı %50’ye kadar yükseldi. Bu seviyeler, ABD’nin Brezilya ve Çin’e uyguladığı sert tarifelerin düzeyine ulaştı.

İHRACAT VE İSTİHDAM ÜZERİNDE ETKİLER

Vergi artışları, Hindistan’ın ABD’ye yıllık 87 milyar doları bulan ihracatının yaklaşık yarısını etkileyebiliyor. Binlerce küçük işletme ve işçinin zarar göreceği öngörülüyor. Modi hükümeti, ihracatçılara mali destek sağlamayı ve alternatif pazarlar olarak Çin, Latin Amerika ile Orta Doğu gibi bölgelere yönelmeleri için teşvik vermeyi taahhüt etti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma idaresi, karar öncesi yola çıkan Hint malları için üç haftalık istisna tanıdı. Bu ürünler, 17 Eylül’e kadar eski tarife oranlarından ABD’ye girebilecek.

MÜZAKERELERDE BAŞARISIZLIK

Washington ile Yeni Delhi arasında yapılan beş tur görüşmeden bir sonuç alınamadı. Hindistan, ABD’nin tarifeleri %15 seviyesinde sınırlama beklentisi içindeydi. Ancak her iki taraf da sürecin çöküşünü “yanlış siyasi hesaplar” ve “kaçırılan sinyaller” ile açıkladı. ABD’nin Hindistan ile mal ticareti 2024’te 129 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Washington’un ticaret açığı 45,8 milyar dolar oldu. Tarifelerin kalıcı hale gelmesi durumunda, Hindistan’ın “Çin’e alternatif üretim üssü” olma iddiası zarar görebilir.

GÜVENLİK ORTAKLIĞI DEVAM EDİYOR

Tarifeler iki ülke arasında ekonomik gerginliği artırsa da, güvenlik işbirliği konusundaki vurgular devam etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hindistan Dışişleri Bakanlığı, aynı gün yaptıkları açıklamalarda “ilişkilerin derinliğini ve genişliğini artırma kararlılığını” vurguladı. Ayrıca, taraflar, Avustralya ve Japonya ile birlikte yer aldıkları Quad ittifakına bağlılıklarını da tekrar teyit etti.