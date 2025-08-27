Trump, Hindistan’a Gümrük Tarifelerini İkiye Katladı

GÜMRÜK TARİFELERİNİN ARTIRILMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’dan yapılan ithalata uygulanan gümrük tarifelerini iki katına çıkardı. Bu karar, gün itibarıyla yürürlüğe girdi ve dünyanın en büyük iki demokrasisi arasında ticari ve siyasi ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Trump yönetimi, Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatını gerekçe göstererek bu artışı gerçekleştirdi. Giyim, mücevherat, ayakkabı, mobilya ve kimyasallar gibi birçok ürün için toplam vergi oranları %50’ye kadar yükseldi. Bu yeni oranlar, ABD’nin Brezilya ve Çin’e uyguladığı yüksek tarife seviyeleriyle eşitlenmiş oldu.

İHRACAT VE İSTİHDAM RİSKİ

Bu gümrük artışları, Hindistan’ın ABD’ye yaptığı yıllık 87 milyar dolara yakın ihracatının neredeyse yarısını etkileyebilir. Binlerce küçük işletmenin ve işçinin bu durumdan olumsuz etkileneceği düşünülüyor. Modi hükümeti, ihracatçılara mali destek verilmesi ve Çin, Latin Amerika ile Orta Doğu gibi alternatif pazarlara yönelme konusunda teşvik sağlanacağına dair açıklama yaptı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi, bu karar öncesinde yola çıkan Hindistan menşeli ürünler için üç haftalık bir istisna tanıdı. Bu ürünler, 17 Eylül’e kadar eski tarife oranlarıyla ABD’ye girebilecek.

MÜZAKERELERİN BAŞARISIZLIĞI

Washington ile Yeni Delhi arasında gerçekleştirilen beş tur müzakereden hiçbir sonuç elde edilemedi. Hindistan, ABD’nin tarifeleri %15 seviyesinde tutabileceği umudunu taşıyordu. Ancak, iki taraf bu sürecin başarısızlığını “yanlış siyasi hesaplamalar” ve “kaçırılan sinyaller” olarak değerlendirdi. ABD’nin Hindistan ile mal ticareti 2024’te 129 milyar dolara ulaşırken, bu süreçte Washington’un ticaret açığı 45,8 milyar dolara yükselmiş oldu. Eğer tarifeler kalıcı hale gelirse, Hindistan’ın “Çin’e alternatif üretim üssü” olma iddiası olumsuz etkilenebilir.

GÜVENLİK ORTAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Gümrük tarifelerinin artırılması, iki ülke arasındaki ekonomik gerginliği tırmandırsa da, güvenlik işbirliği konusundaki vurgu devam etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı, aynı gün yaptıkları açıklamalarda “ilişkilerin derinliğini ve genişliğini artırma kararlılığını” yinelediler. Taraflar, ayrıca Avustralya ve Japonya ile birlikte yer aldıkları Quad ittifakına bağlılıklarını vurguladılar.