Trump, Hindistan’ın Gümrük Tarifelerini İkiye Katladı

GÜMRÜK TARİFELERİNİN ARTIRILMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’dan yapılan ithalat için uygulanan gümrük tarifelerini iki katına çıkardı. Bu karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, dünyanın en büyük iki demokrasisi arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerde gerilimi artırdı. Trump yönetimi, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımlarını bahane göstererek %25 ek ceza vergisi uyguladı. Bu durum, giysi, mücevher, ayakkabı, mobilya ve kimyasallar gibi birçok ürün için toplam vergi oranının %50’ye kadar çıkmasına sebep oldu ve bu seviyeler, ABD’nin Brezilya ve Çin’e uyguladığı sert tarife oranlarıyla aynı düzeye geldi.

İHRACAT VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ RİSKLER

Tarife artışları, Hindistan’ın ABD’ye yaptığı yıllık 87 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık yarısını etkileyebiliyor. Binlerce küçük işletmenin ve işçinin zarar göreceği öngörülürken, Modi hükümeti ihracatçılara mali destek sağlayacaklarını ve alternatif pazarlar olarak Çin, Latin Amerika ile Orta Doğu’ya yönelmeleri için teşviklerde bulunacaklarını açıkladı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma idaresi, karar öncesi yola çıkan Hint mallarına üç haftalık bir istisna tanıdı. Bu mallar, 17 Eylül’e kadar eski tarife oranlarından ABD’ye girebilecek.

MÜZAKERELERDE BAŞARIYLA SONUÇ ALINAMADI

Washington ile Yeni Delhi arasındaki beş tur görüşmeden herhangi bir sonuç elde edilemedi. Hindistan, ABD’nin tarifeleri %15 seviyesinde sınırlayabileceği beklentisi içindeydi. Ancak her iki taraf da bu sürecin başarısızlığını “yanlış siyasi hesaplar” ve “kaçırılan sinyaller” olarak değerlendirdi. ABD’nin Hindistan ile mal ticareti 2024’te 129 milyar dolara ulaşırken, Washington’un ticaret açığı 45,8 milyar dolar oldu. Tarifelerin kalıcı hale gelmesi durumunda, Hindistan’ın “Çin’e alternatif bir üretim üssü” olma iddiası zarar görebilir.

GÜVENLİK ORTAKLIĞININ SÜRDÜRÜLMESİ

Tarifeler, iki ülke arasındaki ekonomik gerginliği artırsa da, güvenlik işbirliği konusundaki vurgular devam etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hindistan Dışişleri Bakanlığı, aynı gün yaptıkları açıklamalarda, “ilişkilerin derinliğini ve genişliğini artırma kararlılığını” yineledi. Ayrıca, taraflar Avustralya ve Japonya ile birlikte yer aldıkları Quad ittifakına bağlılıklarını teyit etti.