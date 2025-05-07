Trump, Hindistan-Pakistan Çatışması İçin Desteğe Hazır

ABD BAŞKANI’DAN HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇATIŞMASINA ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın sona ermesi için destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen bir törende, Hindistan ve Pakistan’daki çatışma ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Her iki ülke ile de iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Trump, bu sorunun acilen çözülmesini umduğunu ifade etti.

ÇATIŞMANIN DÜRMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Trump, “Bu korkunç bir durum. Benim pozisyonum her iki ülkeyle de iyi geçinmek. İki ülkeyi de çok iyi tanıyorum ve bu işi çözdüklerini görmek istiyorum. Çatışmanın durduğunu görmek istiyorum.” değerlendirmesini yaptı. İki tarafın birbirine karşılıklı saldırılarda bulunduğunu belirten Trump, “Her iki ülkeyle de çok iyi geçiniyoruz. Bunun bittiğini görmek istiyorum. Yardım edebileceğim bir şey olursa elbette orada olacağım.” ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN’DAN PAKİSTAN’A SALDIRI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesindeki terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırıların sivillere ait 6 noktayı hedef aldığını ve 26 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Pakistan ordusu ise Hindistan’ın saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi, ancak Yeni Delhi yönetimi bunu doğrulamadı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında askeri saldırıları “Sindoor operasyonu” olarak adlandırdı ve bu durumu “gurur anı” olarak nitelendirdi. Hintçe sözlüğünde “Sindoor” kelimesinin, “evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz” anlamına geldiği belirtildi.