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Trump, Hindistan-Pakistan Çatışmasını İstemiyor

ABD BAŞKANINDAN ÇATIŞMA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade etti. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen bir törende, Hindistan ve Pakistan arasındaki mevcut duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, her iki ülkeyle de iyi ilişkiler kurduğunu belirterek, sorunun hızlı bir şekilde çözülmesini arzuladığını dile getirdi.

ÇATIŞMAYI SONA ERDİRMEK İSTİYOR

Trump, “Bu korkunç bir durum. Benim pozisyonum her iki ülkeyle de iyi geçinmek. İki ülkeyi de çok iyi tanıyorum ve bu işi çözdüklerini görmek istiyorum. Çatışmanın durduğunu görmek istiyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, iki tarafın karşılıklı saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, “Bunun bittiğini görmek istiyorum. Yardım edebileceğim bir şey olursa elbette orada olacağım” ifadelerini kullandı.

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