Trump, Hindistan-Pakistan’la Çalışacak

TRUMP’IN ATEŞKES DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında sağlanan ateşkesin ardından “Keşmir konusunda bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için her iki tarafla da çalışacağını” açıkladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı değerlendirmede ateşkes konusundaki memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca, iki ülke arasındaki gerilimin artması durumunda “milyonlarca insanın ölebileceğini” belirtti.

KEŞMİR SORUNUNA YAKLAŞIMI

Trump, yıllardır çözülemeyen Keşmir meselesine ilişkin olarak, “Ayrıca ‘bin yılın’ ardından Keşmir konusunda bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için her iki tarafla da çalışacağım” ifadesini kullandı. Bununla birlikte, konunun daha önce gündeme gelmemiş olmasına rağmen, Hindistan ve Pakistan ile ticareti “önemli ölçüde artırmayı” planladığını da vurguladı.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇATIŞMALARI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına yanıt olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolü altındaki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti. İki ülke, 10 Mayıs’ta ABD’nin desteğiyle ateşkes ilan etmişti.