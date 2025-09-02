Trump: “Hindistan Tarife Teklifi Ama Geç”

TRUMP’IN HİNDİSTAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ABD’den ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini sıfırlama teklifinde bulunduğunu açıkladı. Bugün Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin uzun zamandır “tek taraflı” olduğunu vurguladı ve bu adımın geç kalınmış bir hamle olduğunu belirtti. “Sıfıra indirmeyi teklif ettiler, ama artık çok geç” sözlerini kullandı.

MUHALEFETİN TARİFE POLİTİKALARI

Trump, “Şimdi tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiler, ama artık çok geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar” dedi. Bu açıklama, Trump’ın Hindistan’a yönelik ticaret politikalarının ve iki ülke arasındaki tarifelere olan yaklaşımının devamı niteliği taşıyor. Daha önce uygulanan gümrük vergileri, Hindistan’a yönelik yüzde 50’yi bulmuştu.

KARŞILIKLI TİCARET DENGESİZLİĞİ

Trump’ın bu açıklamaları, daha önceki yüksek gümrük vergisi uygulamalarını gündeme getiriyor. Trump yönetimi, Hindistan’dan ithal edilen bazı ürünlere yönelik gümrük vergilerini toplamda %50’ye kadar artırmıştı. Bu vergiler, ikili ekonomik ilişkilerde sıkıntılara yol açmıştı. ABD, bu tarifeleri ticaret dengesizliğini minimize etmek ve yerli üretimi artırmak amacıyla devreye sokmuştu.

TEKLİFİN ZAMANLAMASI VE TEPKİLER

Hindistan tarafının uygulanan yüksek vergilere rağmen ticaret açığını kapatma yönünde somut adımlar atmaması, Washington’da eleştirilen bir durum olarak öne çıktı. Trump’ın son açıklamaları, Hindistan’ın bu durumu değiştirdiğine dair bir işaret olarak algılansa da, teklifin zamanlaması üzerinden soru işaretleri oluştu.

HİNDİSTAN’DAN YANIT BEKLENİYOR

Trump’ın paylaşımlarından sonra gözler Hindistan hükümetine çevrildi. Ancak şu ana kadar Washington’daki Hindistan Büyükelçiliği’nden herhangi bir resmi yanıt alınamadı. Hindistan hükümetinin, Trump’ın iddialarına nasıl bir cevap vereceği henüz belirsizliğini koruyor. İki ülke arasındaki ticaret ilişkileri zaman zaman siyasi gerilimlerle sarsılsa da son yıllarda karşılıklı ekonomik bağımlılık büyük bir artış gösterdi. Hindistan’ın sıfır tarife teklifi, bu ilişkilerin yeni bir evreye geçişini sağlama potansiyeli taşıyan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.