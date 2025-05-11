Trump: Hindistan Ve Pakistan Gurur Verici

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ve Hindistan arasında gerçekleştirilen ateşkes anlaşması ile ilgili görüşlerini sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştı. Trump, “Hindistan ve Pakistan’ın güçlü, kararlı ve sarsılmaz liderliği ile büyük gurur duyuyorum. Böylesine yıkıcı ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek mevcut saldırganlığı durdurma zamanının geldiğini anlamak için gereken güç, bilgelik ve dirayeti gösterdiler” dedi.

ATEŞKESİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ateşkes sağlanmamasının muhtemel sonuçlarına vurgu yapan Trump, “Cesurca aldığınız bu kararla mirasınız büyük ölçüde yücelmiştir. ABD’nin bu tarihi ve kahramanca karara varmanıza yardımcı olabilmiş olmasından gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, anlaşmanın olumlu etkisi ile Pakistan ve Hindistan arasında ticaretin önemli ölçüde artacağına dikkat çekti.

KEŞMİR MESELESİNE ÇÖZÜM VURGU

Trump, “Ayrıca, bin yıl sonra Keşmir meselesine bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için sizlerle birlikte çalışacağım. Bu işi başarıyla gerçekleştiren Hindistan ve Pakistan liderliğini Tanrı korusun” sözleriyle, iki ülke arasında kalıcı bir çözüm arayışında destek vereceğinin altını çizdi.