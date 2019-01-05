Trump: Hükümetin kapalı kalmasına hazırım

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hükümeti kapatma kararının arkasında durdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kongre üyeleri ile görüşmesinde Meksika sınırına örülecek duvar için fon sağlanmadığı sürece ABD federal hükümetinin yıllarca kapalı kalabileceğini söylediğini kabul etti. “Evet bunu söyledim. O kadar uzun bir süre kapalı kalacağını zannetmiyorum ama buna hazırım” dedi. Diğer yandan Trump, Kongre üyelerine “Meksika Duvarı” mektubu yolladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için fon sağlanmadığı sürece bütçe krizinin süreceğini ve ABD federal hükümetinin aylarca kapalı kalabileceğini söyledi.

Trump, ABD Kongresinin önde gelen temsilcileri ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

New York Senatörü Demokrat Chuck Schumer’in “Başkan hükümetin aylarca hatta yıllarca kapalı kalabileceğini söyledi” açıklaması hatırlatılan Trump, “Evet bunu söyledim. O kadar uzun kalacağını zannetmiyorum ama buna hazırım.” ifadelerini kullandı.

Meksika sınırından ABD’ye suçluların, çetelerin ve insan tacirlerinin yasa dışı yollarla girdiğini savunan Trump, “Bu ciddi bir ulusal güvenlik konusudur. Oyun oynamıyoruz bunu yapmak zorundayız.” dedi.

Kongre geçici bütçede duvar için Trump’ın istediği fonu ayırmadığı için başlayan kriz geçici bütçenin onaylanmaması ile hükümetin kısmen kapanmasına yol açmıştı.

Federal hükümetin kapanmasının üzerinden 14 gün geçmiş olmasına rağmen henüz Beyaz Saray ile Kongredeki Demokratlar arasında bir uzlaşma sağlanamadı.

DUVARIN ÇELİK OLACAĞI VURGUSU

Trump’ın açıklamasında Meksika sınırına örülecek duvarın çelikten olacağına vurgu yapması dikkati çekti.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında bu konuya da değinen Trump, çeliğin daha sağlam olacağını iddia etti. Trump, “Çelik şirketlerimiz işsizdi ben geldiğimde şimdi mucizevi bir şekilde canlanıyorlar.” ifadesini kullandı.

TRUMP’TAN KONGRE’YE “MEKSİKA DUVARI” MEKTUBU

Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara ilişkin Kongre üyelerine gönderdiği mektupta, “Duvarlar işe yarıyor. Onun için zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafına duvar örerler.” ifadesini kullandı.

Trump, bütçe krizine dönüşerek, federal hükümetin iki haftadır kapalı kalmasına yol açan Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarla ilgili Kongre üyelerine mektup gönderdi.

Gün içinde aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve New York Senatörü Chuck Schumer’in de bulunduğu kongrenin önde gelen Demokrat isimleri ile toplantısının sonuç kaldığını hatırlatan Trump, kongrenin yeni seçilen üyelerine Meksika duvarı için fon sağlamaları çağrısında bulundu.

İsrail’in Filistin’de ördüğü “utanç duvarını” örnek gösteren Trump’ın mektubunda “Duvarlar işe yarıyor. Onun için zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafına duvar örerler.” ifadesi yer aldı.

Mektubunda geçen yıl içerisinde ABD’ye yasadışı göçmen girişlerine ilişkin bazı veriler paylaşan Trump, “Yasadışı göçmenlik, hiçbir şekilde ilerici bir şey değil. Adil değil, merhametsiz ve zalimcedir. Çok insan ölüyor. Hem bu yola çıkanlara hem de onların geldiği topluma can güvenliği, kamu güvenliği ve para bakımından maliyeti var.” değerlendirmesinde bulundu.

NTV