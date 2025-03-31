Trump: Husiler Gerçek Acıyı Henüz Tatmadı

ABD BAŞKANINDAN HUSİLERİ KONUŞTURAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilerin, ABD gemilerine yönelik saldırıları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajda, Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırıları sürdürmesi halinde, Kızıldeniz’deki seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

HUSİLERE SEÇENEK SUNDU

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD saldırıları, Husilerin artık seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit oluşturmayacakları ana kadar devam edecek. Husiler için seçenek belli, ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde, daha yeni başlıyoruz ve gerçek acıyı, hem Husiler hem de İran’daki destekçileri henüz tatmadı” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle Trump, Husilere net bir mesaj vermiş oldu.