Trump: Husilere Karşı Güçlü Yanıt Verilecek

ABD BAŞKANINDAN HUSİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırılardan İran’ı sorumlu tutarken, “Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek” dedi. Husiler ise 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için dört gün süre tanıyacaklarını, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını başlatacaklarını bildirmişti.

ORDUYA BAŞLATMA TALİMATI

Donald Trump, 15 Mart’ta Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Yemen’deki Husilere karşı orduya “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefinde olduğunu ifade ederek, saldırılarına devam ettikleri müddetçe deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını belirtti.

HUSİLERİN SALDIRILARINDAN KAYIPLAR

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere’nin başkent Sana’nın da adında bulunduğu bazı kentlere düzenledikleri hava saldırılarında 53 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 98 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıntılar geliyor…