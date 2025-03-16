Trump Husilere Karşı ‘Vur Emri’ Verdi!

ABD BAŞKANINDAN HUSİLERE UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, ABD ordusuna Yemen’deki Husileri vurma emri verdiğini duyurdu. Trump, Husilere yönelttiği uyarılarda, “Zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerine yağacak” sözlerine yer verdi.

İRAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Trump, aynı zamanda İran’a da bahsetti. Husilere sağlanan desteğin derhal sonlanması gerektiğini ifade etti. Yemen’deki Husiler ise ABD’nin saldırılarının başkent Sanaa’yı hedef aldığını açıkladı. Saldırılar sonucunda en az 9 sivilin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

HUSİLERDEN GEMİ SALDIRILARI

ABD, uzun süredir Yemen’in Gazze savaşı dolayısıyla bölgedeki gemilere yönelik saldırılarını önlemeye çalışıyor. Husiler, bugüne dek 100’e yakın gemiye saldırı düzenledi. Biden yönetimi, geçen ekim ve kasım aylarında Yemen’deki yeraltı silah depolarını hedef aldı fakat bu operasyonlar etkili sonuç vermedi. Husiler, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes nedeniyle saldırılarına son vereceklerini açıklamıştı. Trump, göreve geldiğinde Husileri terörist organizasyon olarak tanımlayan bir kararname imzaladı.